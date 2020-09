Coronavirus, 63 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: un morto in provincia di Taranto

«Su 4.011 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto»: lo comunica la Regione, attraverso il bollettino epidemiologico regionale.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 364.798 test; 4.262 sono i pazienti guariti; 1.915 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.752, così suddivisi:

2.605 nella provincia di Bari;

540 nella provincia di Bat;

749 nella provincia di Brindisi;

1.583 nella provincia di Foggia;

738 nella provincia di Lecce;

484 nella provincia di Taranto;

52 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17.9.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/jOA6b

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: «Sono 33 i nuovi casi di contagio rilevati oggi dal Dipartimento di Prevenzione. Si tratta in particolare di 24 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, mentre sui restanti 9 è in corso l’attività di tracciamento».

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone: «Sono quattro i casi registrati oggi in provincia di Brindisi: tre sono stati individuati attraverso l’attività di contact tracing e uno tramite lo screening».

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: «Quattro casi positivi oggi nella provincia Bat di cui 2 sintomatici e 2 contatti stretti di due diversi casi positivi registrati nei giorni scorsi».

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: «Il servizio di Igiene ha registrato in data odierna 6 nuove positività. Di queste: 3 sono contatti di casi già noti e isolati; 2 persone sono state individuate durante le attività di screening; l’ultima è una persona sintomatica; tutti sono stati tempestivamente presi in carico. Sono tutt’ora in corso le indagini epidemiologiche».

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: «La Asl di Lecce registra oggi 6 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 sono residenti fuori regione temporaneamente presenti nella nostra provincia».

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: «I 10 casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Taranto riguardano contatti stretti di casi registrati nei giorni scorsi e posti sotto sorveglianza».

