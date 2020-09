Coronavirus, altri 61 casi positivi in Puglia: 48 nel Barese. Due morti a Taranto

Ultimo aggiornamento: 16:33

Su 1.820 test per l'infezione da Covid-19 effettuati nelle ultime 24 ore, 61 sono i casi risultati positivi. Lo conferma il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia . Di questi 61 casi, 48 sono stati registrati in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. Due casi già attribuiti nei giorni scorsi a residenti fuori regione sono stati attribuiti oggi alla provincia di Bari. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 351.539 test; 4.225 sono stati i pazienti guariti; 1.713 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.510, così suddivisi:2487 nella provincia di Bari;520 nella provincia di Bat;741 nella provincia di Brindisi;1529 nella provincia di Foggia;722 nella provincia di Lecce;460 nella provincia di Taranto;50 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 14.9.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/TLOLr «Nelle ultime 24 ore il Dipartimento di Prevenzione ha registrato 46 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 29 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Calabria e 16 casi in corso di accertamento». Due casi dei giorni scorsi sono stati riattribuiti a Bari oggi.«Due i casi positivi registrati oggi nella Provincia Bat: di questi 1 è un contatto stretto di un positivo registrato nei giorni scorsi mentre sull' altro caso sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione».«Sono 6 le nuove positività registrate in data odierna in provincia di Foggia. Eccetto che per 1 contatto stretto di un caso già noto, negli altri 5 casi si tratta di persone sintomatiche, tutte prese in carico dal servizio di Igiene aziendale».«Sei casi positivi Covid a Taranto sono attribuibili a pazienti appartenenti al gruppo di lavoratori di un caso di un’altra provincia, un altro caso positivo era già osservato in precedenza e seguito durante indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione».