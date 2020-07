Covid-19, contagi e decessi in Puglia: dopo l'aumento dei giorni scorsi, si torna a zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su 727 test effettuati per diagnosticare l'infezione da Covid-19 coronavirus, non sono stati registrati casi positivi né risultano nuovi decessi. E' questo il contenuto del bollettino epidemiologico di oggi in Puglia, bollettino diffuso dalla Regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 188.969 test; 3.898 sono i pazienti guariti;93 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.533 così suddivisi:- 1.493 nella provincia di Bari (un caso è stato riclassificato e attribuito alla provincia di Bat perché lì residente).- 382 nella provincia di Bat- 660 nella provincia di Brindisi- 1.169 nella provincia di Foggia;- 522 nella provincia di Lecce;- 281 nella provincia di Taranto;- 29 attribuiti a residenti fuori regione.Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6-7-2020 è consultabile al link: http://rpu.gl/BW8cN