L'Asl di Lecce e la previsione del picco: 220 posti letto in dieci giorni. Ecco il piano

L'Asl di Lecce al lavoro per allestire luoghi destinati a trattare i pazienti affetti da Covid-19. Nella conferenza stampa della prefettura (solo con collegamento on line) il manager dell'Asl Rodolfo Rollo ha spiegato che, finite le pulizie del caso, si stanno allestendo i reparti. «Stiamo lavorando giorno e notte per essere pronti in poco più di una settimana. Puntiamo ad avere 40 posti di rianimazione e 160 di degenza. L'obiettivo è arrivare a 200-220 posti. Stiamo lavorando per individuare l'équipe sanitaria, reclutando tutti i medici possibili con esperienza e competenza. I più giovani saranno destinati nei reparti a basso impatto. C'è la collaborazione degli istituti ecclesiastici per fornire personale di supporto». Confermata la riconversione del presidio di Copertino per il trattamento del Covid-19. Oggi saranno contattate tutte organizzazioni di assistenza domiciliare per un piano integrato.

Lecce, parte la sanificazione delle aree cittadine: il calendario

Entro 10 giorni dunque aprirà il Dipartimento di Emergenza Urgenza del Vito Fazzi di Lecce al momento destinato ad accogliere i pazienti del coronavirus. Il Dea, in questa prima fase, avrà 160 posti letto che a regime saranno portati a 260 e 40 di terapia intensiva. Il test per il coronavirus non sarà effettuato solo al Vito Fazzi di Lecce, ma anche nell’Ospedale di Galatina.

Tra le criticità lamentate: mancanza di dispositivi di protezione individuale e tamponi, Rollo ha reso noto che alle 22 di ieri sera Asl Lecce ha ricevuto una prima fornitura e una seconda è prevista per dopodomani. Per i tamponi, con l’ingresso di Galatina nella rete dei laboratori che eseguono il test, Rollo ha affermato che sarà allargata la platea delle persone sottoposte e tampone.

Per il prefetto Maria Teresa Cucinotta, «l'apertura del nuovo reparto non comporterà l'indebolimento del nostro sistema sanitario territoriale». Quanto ai controlli, il rappresentante di governo ha spiegato che sono stati da subito calibrati sulle nuove disposizioni del governo (qui il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri). Anche coloro che andranno in giro a piedi dovranno giustificare perché non sono in casa.



Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA