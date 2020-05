Crollo dei contagi: 27 i nuovi positivi in Puglia. Emiliano: dedico il Primo maggio a medici, infermieri e operatori sanitari. La mappa dei Comuni

Ultimo aggiornamento: 16:03

Nuovo crollo dei nuovi contagi, pur in presenza di un numero considerevole di tamponi. Oggi primo maggio sonoi casi di positività al coronavirus registrati in Puglia. A comunicarlo, come sempre, è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. In tutto, effettuatitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus. L'incremento giornaliero dei contagi scende allo 0,66%; il rapporto positivi/tamponi all'1,47%. Sale la quota dei pazienti trattati a domicilio: ora è pari all'dei casi in trattamento (si conferma il dato del 2% in terapia intensiva).Questa la suddivisione dei nuovi casi:3 nella Provincia di Bari;1 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi;6 nella Provincia di Foggia;2 nella Provincia di Lecce;3 nella Provincia di Taranto.Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 64.292 test.Sono 731 i pazienti guariti.2.947 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.099 così divisi:1.316 nella Provincia di Bari;374 nella Provincia di Bat;577 nella Provincia di Brindisi;1050 nella Provincia di Foggia;489 nella Provincia di Lecce;261 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;3 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.L'OMAGGIO DI EMILIANO“Oggi è Primo Maggio, una festa sicuramente bella per chi ha la fortuna di avere un lavoro, ma una festa amara per chi il lavoro non ce l’ha, non l’ha mai avuto, rischia di perderlo o lo ha perso proprio a causa di questa epidemia. Sono tanti i provvedimenti che il Governo e la Regione Puglia man mano stanno adottando. Alcuni di essi sono un po’ in ritardo. La cassa integrazione per esempio. Ma tutti i lavoratori della Regione Puglia che stanno trattando queste pratiche, cento in più, ce la stanno mettendo tutta per fare presto e lo stanno facendo anche per onorare il principio per il quale la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.Anche io sto facendo tutto quello che è nelle mie capacità per rendervi meno gravoso questo momento così pesante. Vorrei dedicare questa giornata a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che, a rischio della loro vita, ci stanno salvando e mi hanno consentito di emettere una serie di provvedimenti, alle volte molto complessi e complicati, e hanno sempre rispettato queste misure con disciplina, onore e grandissima capacità di sacrificio. Buon Primo Maggio a tutti”. Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.