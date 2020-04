Ordinanza della Regione: negozi chiusi il 25 e il 26 aprile, e anche l'1 maggio

Come accaduto a Pasqua e Pasquetta, anche il 25 aprile, domenica 26 aprile e il Primo Maggio tutte le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità dovranno restare chiuse. Lo stabilisce una ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La chiusura riguarda anche i centri commerciali. Sono consentite solamente le vendite per ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna. Sono autorizzati a restare aperti gli edicolanti, i tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Sempre ieri, in una nota, Barbara Neglia, segretaria generale Filcams Cgil Puglia, e Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia, hanno annunciato uno sciopero delle attività commerciali per la giornata di oggi. «Tutte le domeniche le attività commerciali devono restare chiuse, soprattutto in questa fase così complessa e delicata dove si rischia la vita», dice il sindacato. «Siamo soddisfatti del provvedimento di Emiliano ma non basta. Il sindacato assicura che metterà «in atto tutte le azioni che servono per ridurre al minimo i rischi per gli operatori, per le loro famiglie e per l'intera comunità pugliese». © RIPRODUZIONE RISERVATA