Coronavirus, Mattarella: «Stiamo per vincere la lotta, Pasqua in solitudine anche per me»

«In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un videomessaggio agli italiani. E ancora: «Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si affidano; e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi».



«In questi giorni intravediamo la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso». «Coltiviamo speranza e fiducia» di poter sconfiggere il Coronavirus e «nella condivisione che tutti avvertiamo, in questo periodo, per la nostra sorte comune, desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza». Con questo messaggio di fiducia il presidente Sergio Mattarella ha chiuso il proprio breve (due minuti e 40 secondi circa) videomessaggio agli italiani. «Evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi», ha aggiunto il capo dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 21:38

