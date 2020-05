Puglia, il rapporto positivi/tamponi per la prima volta sotto l'1%. Il caso Taranto. Lopalco: «Vaccino? Entro fine anno, poi sei mesi per la produzione»

Ultimo aggiornamento: 16:37

Resta stabile ai minimi livelli il contagio da Covid-19 in Puglia , dove l'incremento percentuale è dello 0,41%, ma cosa più importante il rapporto positivi/tamponi, per la prima volta scende sotto la soglia dell'1%: oggi, infatti, risulta essere lo 0,87%, il più basso di sempre.Il bollettino epidemiologico della Regione, comunicato dal presidente Michele Emiliano, sulla base deitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus registra infattinuovi casi, così suddivisi:0 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;8 nella Provincia di Brindisi;7 nella Provincia di Foggia;1 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.Il numero dei ricoverati scende ancora, e oggi sono 423, praticamente duecento in meno rispetto a due settimane fa. Continua a scendere il numero dei pazienti trattati in terapia intensiva. In Puglia i casi evidenziati sono riconducibili, nella stragrande maggioranza (86,2%), alla fascia che va da asintomatico (44,3%) a lieve (20,5%), con l'area intermedia dei paucisintomatici (21,4). Per il resto, l'1,9% presenta condizioni critiche e l'11,9% severe. Taranto si conferma la provincia più vicina al virus zero di tutta la Puglia, registrando per la terza volta in una settimana zero nuovi contagi (e per la seconda volta negli ultimi tre giorni: ieri solo un nuovo caso positivo).Sono stati registrati 4 decessi: 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 69.128 test.Sono 798 i pazienti guariti.2939 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.170 così divisi:1328 nella Provincia di Bari;379 nella Provincia di Bat;590 nella Provincia di Brindisi;1077 nella Provincia di Foggia;498 nella Provincia di Lecce;265 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.LOPALCO: VACCINO ENTRO FINE ANNOForse c'è una data. Quantomeno una previsione. Contro il Covid , probabilmente «entro fine anno avremo un vaccino efficace», ma a partire da questo momento, «se abbiamo stabilimenti pronti, ci vorranno almeno altri 6 mesi per avviare una produzione soddisfacente a garantirlo alle fasce di popolazione più fragili, che devono esser protette». A spiegarlo è Pierluigi Lopalco, responsabile della task force per l'emergenza Covid in Puglia, durante Agorà, su Rai 3.Quanto alla possibile non efficacia del vaccino, ha detto: «E' ovvio che il virus muti, ma grazie al cielo non è un virus che muta in modo veloce o sostanziale. Il vaccino si disegna anche tenendo presenti queste mutazioni, ovvero si fanno prendendo di mira parti che non mutano, e se si farà, vuol dire che funzionerà», ha sottolineato. Comunque, ha concluso Lopalco, «solo quando avremo il vaccino e avremo messo in sicurezza lepersone più fragili, potremo ricominciare a fare quello che facevamo prima. Ma mi auguro che la vita che torneremo a fare sia migliore di quella di prima».Rispondendo alle domande del giornalista sul tema dei tamponi ha detto: «Siamo al paradosso. Quello dei tamponi è diventato un argomento di propaganda: io ne faccio di più e sono più bravo. È importante che a livello nazionale arrivi una linea guida, che stabilisca quanti bisogna farne - dichiara Lopalco - quando, a chi e quanti laboratori abilitati devono esserci sul territorio in base alla popolazione. Se si facesse questo, sarebbe più facile anche lavorare nelle regioni». «Bisogna uscire dal paradosso - ha aggiunto - che fare più tamponi sia sinonimo di sicurezza e prevenzione». Tuttavia, «ne vanno fatti di più di quanti fatti in passato, perché abbiamo visto persone a casa con la febbre che non venivano diagnosticate e non venivano rintracciati i loro contatti. I tamponi vanno fatti in modo mirato, anche a tutti gli asintomatici entrati a contatto con persone con Covid, per circoscrivere il contagio».