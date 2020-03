Coronavirus, i contagi salgono di un quarto in un giorno. In Puglia 248 casi: oggi +48 positivi e quattro decessi

Ultimo aggiornamento: 21:59

Salgono di un quarto in un solo giorno i contagiati nella regione Puglia . Sono infatti 48 i nuovi casi di positività al coronavirus che si sono registrati oggi (15 marzo). Lo rende noto la Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.Nel dettaglio, sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 288 sono risultati negativi eI casi positivi sono così suddivisi:13 in Provincia di Bari;5 in Provincia Bat;14 in Provincia di Brindisi;(*) in Provincia di Foggia (per motivi tecnici non pervenuti);14 in Provincia di Lecce;2 in provincia di Taranto.Altrecon patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi: una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat. Rispetto ai casi positivi, i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.