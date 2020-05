«Aiuti reali alle imprese, la mafia può fagocitarle»: parla il procuratore generale Antonio Maruccia

Col procuratore generale Antonio Maruccia un'analisi sul problema sollevato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Le sue circolari inviate ai prefetti sollecitano a tenere alta l'attenzione su quella criminalità che potrebbe aggredire un tessuto economico oggi particolarmente fragile ed esposto per via della crisi innescata dalla pandemia. Parla chi ha alle spalle la militanza da magistrato nella Direzione distrettuale antimafia e nella gestione degli immobili sequestrati ai mafiosi.



Procuratore generale Antonio Maruccia, la Sacra corona unita ha il suo core business nel traffico e nello spaccio della droga. Ha anche una vocazione imprenditoriale? E c'è il rischio che la eserciti in questa fase di recessione dell'economia causata dall'emergenza sanitaria.

«È indubbio che il mercato della droga sia particolarmente florido, soprattutto quello della cocaina che da tempo ormai viene alimentato da tutti i ceti sociali. Abbiamo evidenze dai processi e dalle inchieste che i guadagni vengano investiti sul territorio. Nel settore economico, nelle attività pubbliche grazie alle concessione delle autorizzazioni. Oggi questa tendenza è diventata particolarmente pericolosa perché chi ha grandi disponibilità di denaro, e la droga lo consente, potrebbe conquistare fette di imprenditoria debole. Ecco perché il settore oggi ha bisogno di un sostegno straordinario».



Quanto è concreto questo rischio?

«Il rischio è chiaro e immanente. Perché la nostra criminalità, lo dicono le indagini e i processi portati a conclusione, è contrassegnata da una particolare tendenza all'infiltrazione nell'economia. Cerca mercati particolari, situazione particolari. Il turismo è il settore più a rischio perché oggi risulta essere il settore più colpito dalla crisi, quello che avrà particolari difficoltà a riprendere il giro di affari fatto registrare negli anni scorsi. Un pericolo non percepito dalla società, che non riesce a cogliere il livello della contesa e la qualità degli interessi. E per questo ancora più subdolo e da temere».



Come avviene l'approccio dei clan all'imprenditoria?

«Bisogna guardare con attenzione non alla criminalità che spara per farsi la guerra, ma alla costituzione delle società, alle attività che registrano ingressi di nuovi soci, di figure con compiti di responsabilità, agli accordi che portano denaro fresco nelle casse. È ormai evidente che la crisi che ha innescato il coronavirus ha amplificato il pericolo di infiltrazione nei settori deboli».



Quali misure o accorgimenti possono essere adottati?

«Ci vuole l'attenzione di tutte le istituzioni, mi riferisco al sistema bancario già chiamato a fronteggiare il default dell'economia, perché analizzi le proposte di accordi e di formazioni di società nei settori più deboli. Con le banche, è necessario il coinvolgimento degli enti locali. È un tema importante, non si tratta soltanto della vigilanza a carattere generale che continuiamo a fare, ed a fare bene, noi della magistratura. Quest'attività è indispensabile, serve perché rileva la qualità della criminalità. È però necessario uno sforzo di sostegno concreto agli imprenditori ed alla tutela del lavoro, in questa fase. Non dimentichiamo, poi, come un altro settore strategico della nostra economia, la produzione di olio, sia stato devastato dalla xylella, così come il turismo a causa del coronavirus: due settori trainanti oggi indeboliti. Due settori appetibili per chi ha tanto denaro, con la necessità di riciclarlo»



Altro punto segnalato dal ministro dell'Interno: l'usura. Dati a vostra disposizione giustificano l'attenzione chiesta dal Governo?

«L'attenzione della magistratura resta alta, come nostra tradizione abbiamo le antenne per cogliere anche un fenomeno come questo, agito secondo dinamiche tradizionalmente sommerse. I prefetti lo hanno già sottolineato, ma c'è bisogno di uno sforzo collettivo di sostegno alla ripresa perché il pericolo, appunto, è che chi ha i soldi si infiltri nell'economia attraverso l'usura. Una infiltrazione più soft, motivata dalla debolezza delle imprese. E la nostra zona può essere esposta: attenzione alle imprese chiuse e rilevate, ai prestanomi, alle facce pulite, agli interventi di terzi che si possono presentare per chiedere di rilevare l'azienda. La crisi è il momento degli affari perché avvantaggia chi ha disponibilità di risorse. E quando le proposte arrivano da certi contesti non possano essere rifiutate. I ceti professionali, intellettuali, imprenditoriali sanno che devono essere più attenti. Sono importanti in questa fase anche esemplificazioni varate dal Governo per gli aiuti alle imprese: sono, anche queste, forme di tutela all'esposizione delle imprese di fronte a fortissimi interessi della criminalità».



Nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha bacchettato quella parte della politica particolarmente permeabile dalla criminalità organizzata. È un problema che oggi assume dimensioni ancora più importanti?

«Indubbiamente. Ma si è fatto e si sta facendo tanto anche in questo senso. Va dato atto alla nostra prefetta di avere una particolare sensibilità per questi fenomeni, lo dimostrano gli accessi agli atti amministrativi in quei Comuni che poi, a seguito degli accertamenti eseguiti, sono stati sciolti per mafia». © RIPRODUZIONE RISERVATA