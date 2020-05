Giornali "pirata", la Procura di Bari chiude 114 canali Telegram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allarga l'inchiesta della Procura di Bari contro la diffusione dei giornali "piratati" su Telegram . E i canali chiusi arrivano a 114. In alcuni casi si tratterebbe degli stessi già bloccati e poi riaperti con nomi diversi ma con i medesimi contenuti pirata.L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, è stata avviata dopo la denuncia della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) sul fenomeno di pirateria digitale presentata il 10 aprile all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).Nell'indagine, a carico di persone da identificare, la magistratura barese ipotizza i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d'autore. Stando agli accertamenti, avviati dopo la denuncia di Fieg e Agcom, il meccanismo di pirateria informatica avrebbe causato al settore dell'editoria danni per circa 670mila euro al giorno (250 milioni di euro all'anno).LEGGI ANCHE: Giornali e libri illegali su 17 canali Telegram, scattano i sequestri della Guardia di Finanza. Danni per 250 milioni di euro