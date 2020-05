Braccio di ferro sui tamponi/ Fitto: «La Regione si è accorta degli errori». Lopalco: «Noi più efficaci del Veneto, venga a vedere»

«Servono parole chiare: Emiliano e la sua task force hanno sbagliato strategia anche sui tamponi. Finalmente se ne è accorto anche lui e ora speriamo che la cambi, evitando questo imbarazzante tentativo di provare a scaricare la colpa sul Governo. Peraltro, annunciare solo oggi, che si sono aggiunti laboratori privati per le analisi sui tamponi è la conferma degli errori commessi». Lo afferma il co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto. «La gestione sanitaria del Covid è in capo alle Regioni, tant’è che in questi mesi qualcuno ha ipotizzato di centralizzare la Sanità. La Puglia è ultima in Italia e ricordiamo che la Regione Veneto (il tanto decantato modello che noi gli abbiamo più volte indicato) non solo si è attrezzata con strumentazione altamente innovativa che consente di ottenere nel giro di poche ore il risultato, ma ha anche adottato una strategia di attacco al virus fondata sulla ricerca attiva dei casi positivi completamente diversa dalla Puglia che ha fatto e fa ancora i tamponi solo a malattia conclamata». Emiliano con la sua Task Force, conclude Fitto, «ci hanno accusati di fare propaganda politica anziché prendere atto degli errori e provare a correggerli per tempo, come nel caso dell’incredibile ritardo delle USCA (chissà con chi se la prenderà questa volta!) considerato che l’85% dei casi positivi è in isolamento domiciliare e necessita di assistenza attesa dal 19 marzo e ancora ferma».



Immediata la replica, anche questa volta a firma del responsabile della task force costituita in Regione contro l'emergenza da Covid, il professor Pier Luigi Lopalco: «Continuo a leggere, malgrado le mie puntuali precisazioni, feroci critiche sul mio operato, in qualità di esperto della task force regionale. Mi dispiace, pertanto, dover tornare sull’argomento. Mi piacerebbe sapere in cosa la strategia di contenimento dell’epidemia in Puglia sia stata sbagliata, vedendo i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Lungi da me dire che non ci sia stata alcuna sbavatura nella gestione di un evento tanto eccezionale quanto una pandemia, ma elenco alcuni elementi che sono sicuro aiutino ad inquadrare correttamente il problema».



Punto primo della spiegazione: «Abbiamo evitato un disastro epidemiologico legato all’afflusso di circa 30.000 cittadini pugliesi. Grazie alla misura della quarantena e alla sorveglianza attiva, abbiamo individuato ben 200 casi, che sarebbero altrimenti andati in giro ad attivare innumerevoli focolai epidemici». Punto secondo: «L’ondata pandemica è passata dalla Puglia senza che il sistema ospedaliero, nemmeno per un giorno, fosse messo in crisi, e senza alcuna zona rossa». La letalità sia grezza (10,4% contro 13,1%) che specifica per ogni fascia di età è inferiore alla media nazionale, aggiunge ancora Lopalco, con l’esclusione di una minima differenza nelle classi di età superiore a 80 anni. Quanto a Rsa e Rssa, «sono stati segnalati focolai solo in 14 di esse, per un totale di circa 700 casi su circa 17.000 ospiti, mentre negli ospedali sono stati identificati solo 6 focolai». In più, viene aggiunto, dalle risultanze degli studi sierologici solo una quota compresa fra 1% e 2% degli operatori sanitari sono entrati in contatto con il virus, a dimostrazione della efficiente protezione messa in atto durante il loro operato.



Sul fronte tamponi, spiega Lopalco, «in pochissime settimane è stata messa in piedi una rete diagnostica di laboratori che oggi consente una capacità di oltre 2.500 tamponi al giorno, più che sufficienti per garantire l’attività corrente che non è mai andata oltre i 2.000 tamponi al giorno. Se confrontiamo il numero di casi testati con il tampone in Veneto sul numero di casi totali, osserviamo un caso individuato ogni 13,2 tamponi effettuati; in Puglia questo rapporto è pari a 12,7! In pratica se il numero assoluto di tamponi che sono stati effettuati in puglia sembra più basso è solo perché noi abbiamo avuto meno casi (4.300 contro i 18.700 del Veneto). La efficacia di questa strategia è dimostrata dal fatto che la stragrande maggioranza dei casi contenuti nel nostro archivio sono rappresentati da asintomatici o soggetti con lievissimi sintomi». Quando alla fase 2, conclude il responsabile della task force, si sta attando la strategia diagnostica per far fronte ad una situazione epidemiologica completamente diversa, «non certo in seguito alle critiche prive di ogni fondamento scientifico giunte nelle scorse settimane». Infine l'invito all'onorevole Fitto a recarsi nella sede della task force per valutare di persona la qualità e la quantità di lavoro svolto. © RIPRODUZIONE RISERVATA