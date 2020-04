Fase due dal 4 maggio. Tensioni per gli spostamenti fra regioni

Ultimo aggiornamento: 09:32

Vince, per ora, la linea del rigore e della fermezza. S’impone, estremizzando e banalizzando i concetti, “il primato della salute”. Nell’incubatrice del governo non c’è almomento alcun decreto per riaprire un’ulteriore fetta di attività produttive o sociali. Nonostante il pressing di molte Regioni e delle associazioni di categoria. Nel lungo sabato di vertici, tavoli e videoconferenze (anche con i presidenti regionali, per due ore), il governo segue la linea degli epidemiologi: niente fughe in avanti, e fino al 3 maggio si procede con lo schema consolidatosi in questi giorni. Insomma: anche le filiere della moda, dell’automotive e dell’edilizia (in pole per un nuovo giro di riaperture) dovranno aspettare.Intanto cova sotto la cenere il caso della mobilità tra regioni: anche dal 4 maggio potrebbe essere vietata o limitata, molti governatori del Sud potrebbero attrezzarsi in proprio con ordinanze restrittive, la Puglia tuttavia sembra più orientata verso la linea soft. In ogni caso, la fase2 scatterà ufficialmentedal 4maggio e sarà governata da un piano nazionale: un modo, anche, per arginare gli ardori di alcuni governatori regionali. Molti di loro - tra cui, pur con prudenze e distinguo, c’è anche Michele Emiliano - ieri hanno giocato l’ultima mossa nella partita a scacchi con Giuseppe Conte: riavviare dal 27 aprile una porzione di filiere (moda e automotive su tutti), proprio quelle ventilate anche dalla task force di esperti nei giorni scorsi. Filiere, peraltro, maggiormente esposte ai venti della feroce concorrenza internazionale.Niente da fare: il premier, nella cacofonia di voci dei governatori, sposa in toto la dottrina della cautela massima («per non rovinare tutto» - cioè il confortante andamento deicontagi),della «gradualità» e di un «allentamento prudente, sulla base di un piano nazionale, dellemisuredicontenimento». In tutto ciò c’è un tema sullo sfondo, destinato a irrompere in primo piano già dalle prossime ore: le elezioni regionali, a cominciare da quelle pugliesi. Un ulterioredecreto le fisserà,di fatto, in una domenica compresa tra il 12 luglio e il 25 ottobre. Il Viminale spinge per un’unica data per tutti, e prende sempre più quota l’opzione estiva (il 12 luglio). Intanto, la riapertura del Paese dal 4maggio sarà a piccoli passi: aziende e uffici si rimetteranno in moto con una forte dose di smart working, orari scaglionati e autobus a ingresso limitato.Per le attività produttive saranno applicate le misure di massimo rigore, a cui stanno lavorando task force e Inail. Le restrizioni saranno allentate in progress: i lavoratori - con fasce orarie spalmate per evitare affollamenti - potranno spostarsi, i bambini potranno tornare nei parchi. Ma potrebbero esserci regole più severe per gli anziani e maggiori tutele per i più deboli. Si potrà andare a fare jogging da soli, tuttavia i bar e ristoranti difficilmente riaprano il 4 maggio. Tra le ipotesi per una riapertura a step resistono ancora il calendario per macroaree di rischio, le “zone rosse” e lo stop agli spostamenti tra regioni. Opzione, quest’ultima, che ringalluzzisce la serrata dei governatori meridionali alla Vincenzo De Luca, pronto a impedire qualsiasi ingresso in Campania.D’altro canto, il contagio a due velocità rianima tanto chi al Sud vuol evitare qualsiasi contatto col Nord, quanto chi predica una prima riapertura proprio a partire dal Mezzogiorno. È, in parte, la tesi della Puglia. Emiliano potrebbe presto varare una propria task force a ranghi misti da affiancare al pool sanitario guidato dall’epidemiologo Pierluigi Lopalco, per abbozzare un piano di riaperture: in settimana governatore, assessori e dirigenti incontreranno anche Confindustria e le altre associazioni datoriali. Altrettanto avevano fatto con le sigle del turismo, e intanto Emiliano fa marketing territoriale: «Al contrario di quanto sostiene la presidente della Commissione europeaUrsula vonder Leyen, bisogna prenotare le vacanze in Puglia: è indispensabile per consentire di organizzare al meglio l’estate sui nostri 900 chilometri di spiagge. Abbiamo la possibilità di mantenere le distanze, di sistemare le masserie più degli alberghi... Lopalco sta scrivendo il piano epidemiologico per la riapertura».Il pressing degli altri segmenti produttivi però si fa sentire: Confindustria nazionale tasta il polso alle imprese associate, lo stato di salute volge al peggio e in Puglia - dice il report - ci sono da registrare un decremento del fatturato del 39,4% e il 36,7% diore lavorate inmeno. Peraltro, c’erano settori pronti a riavviare imotori: è il caso del tessile e calzaturiero, tanto da firmare un protocollo per la sicurezza. «Diverse aziende del sistemamoda e del Tac salentino sono già nelle condizioni di ripartire, perché dotate dei dispositivi di sicurezza necessari e di ampi locali, già sanificati, che garantiscono il distanziamento dei lavoratori», commentano dalla Uil di Lecce.