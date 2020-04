Ancora scontro sulla fase2: è lite col governo sulla data delle regionali

Si media, si scuce e si ricuce. Per cercare un accordo non semplice, in salita. Provando a conciliare un po' tutto: la cautela degli epidemiologi, il pressing delle categorie produttive, le classificazioni a cura di task force e Inail, le diseguali esigenze e richieste dei governatori. Giuseppe Conte ha un obiettivo: blindare già domani la road map che accompagnerà il Paese nella fase2, il documento che cadenzerà riaperture e ripartenze. Un piano nazionale, unico per tutto il Paese, graduato per step docili e all'insegna della massima cautela. E con qualche scaglionamento territoriale, tarato su più criteri: non solo la curva dei contagi, che in alcune aree stenta ad appiattirsi del tutto, ma anche i requisiti che proprio il lavoro corale di task force e Inail sta fissando nero su bianco. Infuria però la bagarre tra governatori, e tra governatori e palazzo Chigi: l'ipotesi di una mappa differenziata per aree geografiche fa storcere il naso ai presidenti del Nord, che spingono per un riavvio complessivo dei motori. Sanno bene, del resto, che a rimettersi in marcia per primi potrebbero essere i territori del Sud, dove la curva ha un andamento ben più confortante.



E allora? L'ipotesi è la seguente: aperture mirate, ma senza innescare la guerriglia tra governatori. Perché se un'intesa sembra esserci sulla necessità di avere linee guida nazionali che devono poi esser declinate su ciascun territorio, lo scontro è sulle date delle riaperture. Tanto che il presidente della Lombardia Attilio Fontana definisce «quasi impossibile» gli zero contagi e ribadisce la sua contrarierà a qualsiasi regionalizzazione: «O siamo in grado di contenere il contagio, allora si apre tutti, o se non siamo in grado non c'è chi è più o chi è meno. Perché se il contagio riprende anche da chi è meno è un rischio per tutti». La Puglia attende, Michele Emiliano lavora sottobanco a un piano pugliese, da sfoderare al momento opportuno, cioè non appena il governo declinerà le linee guida. Di certo, la Puglia si candida silenziosamente al ruolo di regione-pilota per sperimentare qualche prima tranche di riaperture.



Ma il fronte delle Regioni, o almeno una parte, è in fibrillazione anche per altro: il round elettorale del 2020. Ieri c'è stato il disco verde al decreto che proroga Consigli regionali e governatori e fissa la forchetta per le elezioni: dal 15 settembre al 15 dicembre, come per le amministrative. Salta perciò l'ipotesi, pure fino a ieri prevista dalla bozza, di un turno estivo al 12 luglio. Opzione, quest'ultima, caldeggiata da quattro presidenti uscenti: Michele Emiliano, Luca Zaia (Veneto, Lega), Giovanni Toti (Liguria, centrodestra) e Vincenzo De Luca (Campania, centrosinistra). Tutti e quattro ricandidati ed evidentemente rinvigoriti da una ritrovata dote di fiducia dei cittadini, da cavalcare quanto prima, senza attende un autunno denso di incognite (una seconda ondata di epidemia, la difficile risalita economica). Ieri sono usciti allo scoperto con una nota collettiva: il decreto «cancella la finestra di luglio sulla quale erano state consultate, con esito positivo, molte delle Regioni che andranno al voto. Spiace che il governo abbia approvato un diverso decreto senza alcun ulteriore confronto. Ovviamente aspetteremo di leggere il testo per esprimere un compiuto giudizio che vada oltre il metodo. Ribadiamo la necessità di garantire agli elettori l'inalienabile diritto ad esprimersi nel tempo più rapido possibile, compatibilmente con l'andamento della epidemia», ritenendo «l'estate la stagione più sicura dal punto di vista epidemiologico». In ogni caso, dicono i quattro governatori, «è comune intendimento convocare i cittadini al voto nella prima data utile consentita dal provvedimento del governo»: dunque, il 15 settembre. «Luglio? Non ci sono le condizioni di sicurezza», avevano già scandito lapidari dal governo.



Del resto, un voto estivo sarebbe stato dissonante rispetto alla strategia per la fase2 che sta apparecchiando il governo. Con rigide norme che regoleranno la vita di tutti i giorni: dispositivi di protezione, priorità allo smart working, pannelli tra le scrivanie, uso dei termoscanner, incentivi all'uso dell'auto, mezzi pubblici con distanze rigorose. Intanto già da lunedì potrebbe esserci un nuovo assaggio di riaperture: alcune industrie manifatturiere (tessile, abbigliamento, automotive), cantieri ed edilizia. Per tutti gli altri, quasi tutti: ci sono anche le banche, tempi più diluiti per bar e ristoranti - bisogna attendere il 4 maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA