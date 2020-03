Coronavirus, Emiliano in conferenza stampa: decessi saliti a 16, a Bari padiglione dedicato

Ultimo aggiornamento: 12:51

Sono saliti ai deceduti per Covid-19 in Puglia. Lo ha detto poco fa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando in videoconferenza stampa organizzata per presentare il piano ospedaliero anticoronavirus, insieme al direttore del Dipartimento politiche per la Salute Vito Montanaro e al responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche Pier Luigi Lopalco. Il governatore ha confermato i dati dei positivi forniti ieri sera con il bollettino giornaliero. Sono(ma ieri mancavano i dati di Foggia). Non è chiaro se nel novero dei decessi che ieri sera erano a 15 sono compresi i dati di Foggia.Sono invecei cittadini pugliesi di ritorno dal nord che, dall'inizio dell'emergenza, si sono autosegnalati con il modulo on line messo a disposizione dalla Regione e che si sono messe in autoquarantena fiduciaria. Dall'8 marzo, quando sono entrate in vigore norme più stringenti, il dato è di 12.719. «Solo stanotte si sono segnalate 300 persone», ha spiegato Emiliano.Il padiglione 'Asclepios' all'interno del Policlinico di Bari sarà riservato esclusivamente all'emergenza Covid-19 e attrezzato con posti letto di terapia intensiva. Lo annuncia il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. Sono cominciate oggi le operazioni di trasferimento dei reparti attualmente ospitati ad Asclepios per fare spazio alla nuova organizzazione. A lasciare l'edificio sono state già le unità operative complesse di Medicina Riabilitativa e Urologia. Nei prossimi giorni il trasloco continuerà con gli altri reparti. Il piano prevede lo spostamento dei pazienti ricoverati e di tutta la documentazione clinica in altri plessi del Policlinico di Bari. Gli ambienti svuotati saranno puliti e sanificati, pronti a ospitare i casi gravi di Corona virus accertati.