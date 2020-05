Dj set e live: maratona musicale delle discoteche e dei locali pugliesi sul web. Special guest Massimo Di Cataldo e Umberto Smaila

Ultimo aggiornamento: 14:22

L'appuntamento è per domenica 24 maggio. Sul web, ça va sans dire. Ma le discoteche e i locali pugliesi non voglio fermarsi. Così sul web, in crossposting su numerose pagine Facebook, si terrà “Let’s live all - on stage” una speciale maratona musicale che coinvolgerà alcuni dei più importanti locali della movida pugliese che si collegheranno con interventi e tanta musica, suddivisa in due momenti, uno dedicato ai live e l’altro ai djset.L’idea è partita in collaborazione con il DF di Bisceglie e si è poi estesa in tutta la Puglia coinvolgendo anche Baia delle Sirene di Bisceglie (Bt), Blu Bay di Castro (Le), Cromie di Castellaneta Marina (Ta), Demodè di Modugno (Ba), Fico di Bisceglie (Bt), Guendalina di Santa Cesaria Terme (Le), Praja di Gallipoli (Le), Rio Bo di Gallipoli (Le), Sabragedi Corato (Ba), Trappeto di Monopoli (Ba) e Yuppies di Foggia. Questo perché l’intento è quello di unirsi in modo da lanciare un messaggio unico per l’intero settore dello spettacolo: “The show must go on”, le discoteche e tutti gli addetti vogliono e devono continuare.«Abbiamo deciso di organizzare un grande evento web – ha spiegato Lele Sgherza, direttore artistico di “Let’s live all – on stage” – per fare rumore e insieme farci sentire con un’unica voce. Per questo abbiamo voluto coinvolgere tantissimi artisti tra dj musicisti e cantanti, facendoli esibire a porte chiuse nelle principali discoteche della Puglia».Dai locali, rigorosamente chiusi al pubblico e rispettando tutte le norme di sicurezza predisposte per la Fase 2, saranno proposte performance dal vivo, con cantanti e gruppi musicali, ma anche selezioni musicali a cura dei dj resident di ogni discoteca. Il programma artistico è ancora in fase di sviluppo e la line up sarà comunicata nei prossimi giorni. La staffetta sonora avrà inizio alle 17 e proseguirà, in linea di massima, fino alle 2, con la presenza di vari ospiti di fama nazionale come il cantante Massimo Di Cataldo e il noto showman Umberto Smaila, che hanno già testimoniato il loro supporto all’iniziativa.“Let’s live all - on stage” segue la precedente maratona “Let’s live all” svoltosi il 25 aprile in occasione del particolare anniversario della Liberazione in “versione lockdown” e organizzata dal team della pagina Facebook “Tanto pè cantà”, alla quale hanno partecipato circa 100 artisti pugliesi, tra cui i musicisti di una delle più apprezzate scuole di musica jazz, attori, musicisti e dj.La diretta di questa maratona sfrutterà le principali caratteristiche dell’evento, ovvero la coralità e la tecnologia. Sarà infatti visibile sul social network all’insegna della condivisione, attraverso una delle ultime modalità inserite, qual è appunto il crossposting, cioè la ripubblicazione dello stesso contenuto su più pagine differenti.