Coronavirus, Conte: «Tra opere strategiche raddoppio Pescara-Lecce e alta velocità Roma-Pescara»

L'AQUILA - Potenziamento delle tratte ferroviarie Pescara-Bari- Lecce e Roma-Pescara. C'è anche questo, che tocca direttamente l'Abruzzo, tra le opere e i progetti citati del presidente del Consiglio,, nella conferenza stampa in cui ha annunciato la necessità di un piano strategico per il rilancio economico del Paese."E'impensabile un solo binario Pescara - Bari - Lecce o una distanza breve, quale quella tra Roma e Pescara" per la quale oggi sono necessarie diverse ore, ha fatto intendere il premier. "Per questo stiamo pensando all'Alta velocità tra la Capitale e Pescara."Sul tema è intervenuto anche il governatore,“L’Alta Velocità Pescara-Roma e lungo la costa adriatica annunciata dal Presidente Conte dà pienamente ragione della battaglia che conduco sin dal primo giorno per portare l’Abruzzo fuori dalle secche. Fino ad oggi la risposta del Governo si è fermata al semplice ‘potenziamento’ delle linee esistenti, cercando di ‘velocizzare’ i percorsi, ma sempre nei limiti delle infrastrutture esistenti. In particolare per la linea Pescara-Roma, sia RFI che il MIT hanno sempre escluso un investimento per portare l’Alta Velocità, ritenendolo sproporzionato sotto il profilo ‘costi-benefici’. Per questo, anche il tavolo costituito a marzo scorso tra RFI, MIT e le Regioni Lazio e Abruzzo per la velocizzazione della Pescara-Roma sta lavorando (i risultati sono attesi entro la fine di giugno) nei limiti economici e strutturali descritti. Se ora il Presidente Conte afferma con l’autorevolezza del Capo del Governo che – finalmente – si punterà all’Alta Velocità non posso che esserne felice, augurandomi che quanto dichiarato non sia solo un proclama ad effetto destinato ad esaurirsi in pochi giorni, ma l’inizio di una nuova storia per la nostra Regione”.Subito il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione,ha rilanciato: “Nel corso della conferenza stampa riguardo alle ultime novità in merito all'emergenza Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inserito tra le opere urgenti e necessarie per l'Italia anche l'alta velocità Pescara-Lecce e l'alta velocità Pescara-Roma. È una splendida notizia per tutto l'Abruzzo, le cui infrastrutture entrano con forza all'interno dell'agenda del Governo del Paese. In particolar modo, per ciò che riguarda i tratti di alta velocità, il MoVimento 5 Stelle ha portato il tema all'interno delle istituzioni regionali fin dal primo giorno del suo insediamento nella passata legislatura. Siamo felici che adesso, grazie all'azione dell'esecutivo guidato da Conte, questo obiettivo dichiarato inizi ad assumere i contorni della realtà”.