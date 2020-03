Coronavirus, due contagiati a San Pietro in Lama, nel Salento. Il sindaco: «Rispettate le norme, non uscite»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuovi casi di contagio da coronavirus nel Salento. Si tratta di due cittadini - padre e figlia - di San Pietro in Lama , piccolo comune nel Nord della provincia. Il Servizio igiene e sanità pubblica della Asl di Lecce, infatti, ha informato il sindaco Vito Mello dei due casi di contagio da coronavirus, due persone che al momento sono ricoverate in ospedale. Le persone che hanno avuto diretto contatto con i due pazienti sono ora in quarantena.«Ritengo fondamentale attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dagli organi di Governo e dalla Regione - scrive il primo cittadino - . Sono consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti ma ognuno deve fare la sua parte nell'osservare i comportamenti che contribuiscono a contenere il contagio. Le persone più anziane e fragili non escano di casa. Sarà nostra cura tenervi informati».