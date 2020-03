Mascherine, medici sulle barricate: parte la produzione in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I medici di base lanciano la provocazione: «Se non si è in grado di fornire mascherine, tute e occhialini protettivi, il presidente Michele Emiliano si assuma la responsabilità di chiudere del tutto studi e ambulatori di medicina generale». La carenza di dispositivi di protezione individuale fa ancora discutere, ieri il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha assicurato che è stato distribuito alle Regioni un milione e mezzo di pezzi, ma in Puglia continua la penuria. I medici di famiglia e di continuità assistenziale sono persino a pronti ad una denuncia, ma anche per i cittadini la ricerca di mascherine nelle farmacie è diventata una caccia al tesoro. Va meglio negli ospedali e 118, ma anche qui vengono lamentati e segnalati problemi di approvvigionamento.«Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità della mancata sorveglianza e programmazione, che ha finora costretto i medici di famiglia e le guardie mediche ad andare in prima linea senza alcuna protezione, con un rischio altissimo di contagio per sé e per i pazienti stessi», attacca il sindacato dei medici di base Fimmg Puglia. «Lunedì - incalza Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari - in diretta facebook il presidente Emiliano, rispondendo ad un utente che chiedeva quando avrebbero distribuito i dispositivi di protezione ai medici di base, ha implicitamente ammesso che al momento non sono nella disponibilità della Regione precisando che, finché non ci saranno dispositivi per tutti, i medici di base non devono fare visite personali. Forse Emiliano non si rende conto della gravità delle sue parole e delle drammatiche ricadute che la mancanza dei dispositivi e la sospensione delle visite da parte dei medici di medicina generale possono comportare per la tenuta complessiva del sistema in un momento di emergenza come questo. Purtroppo data la situazione e in assenza dei dispositivi, non abbiamo scelta e ci vediamo costretti a chiedere al governatore di dare seguito alle proprie parole e di prevedere la chiusura degli ambulatori». «I medici di medicina generale continueranno a essere vicini ai loro pazienti, purtroppo con le limitazioni dovute all'attuale situazione. Saranno raggiungibili telefonicamente negli studi per informazioni e consulti a distanza», aggiunge Donato Monopoli, segretario Fimmg Puglia.Alcune aziende pugliesi, però, sono pronte a riconvertirsi per iniziare a produrre mascherine: il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, sta coordinando un gruppo di lavoro formato da docenti e ricercatori che sono in contatto con una serie di aziende locali del settore manifatturiero. Si tratta di imprese che attualmente producono abbigliamento, pannolini e assorbenti o del settore calzaturiero. «È una fase molto delicata - spiega il rettore - nella quale alla disponibilità delle aziende dobbiamo rispondere in tempi brevi mettendo a punto un processo complesso, che consenta a queste imprese di produrre rapidamente in grandi quantità e con alti standard di qualità».Le mascherine, infatti, devono possedere specifiche caratteristiche di filtraggio, che devono essere testate e certificate. «Al riguardo, abbiamo anche la disponibilità di aziende in grado di eseguire questi test - aggiunge Cupertino - per cui ci sono al momento ottimi presupposti per sperare di concretizzare questi sforzi, con il supporto fondamentale della Regione che ha colto la necessità di un coordinamento di tipo tecnologico e metodologico».