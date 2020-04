Lopalco: «Geolocalizzazione per tracciare la catena del contagio del virus»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ricostruire la catena di contagi, la task force regionale sta esaminando anche i dati, anonimi, delle celle telefoniche per tracciare gli spostamenti, «specialmente quelli tra Nord e Sud». Lo ha detto l' epidemiologo Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force regionale pugliese per l'emergenza coronavirus , durante la videoconferenza convocata assieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per presentare il nuovo piano ospedaliero. Lopalco ha spiegato che sono stati chiesti «i dati all'Università di Pisa » perché attraverso la «geolocalizzazione delle catene di contagio» si potrebbe capire come il virus si sta spostando. Lo studio servirà a capire anche se i contagi in Puglia sono partiti, come si sospetta, da persone rientrate dal Nord: dall'inizio dell'epidemia sono rientrati circa 35mila pugliesi, almeno questo è il dato di chi si è auto-segnalato all'Asl.