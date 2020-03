Coronavirus, il messaggio della Municipale per le strade del paese: «I bambini non devono stare con i nonni»

Emergenza coronavirus: «Restate in casa» è l’appello che da questa mattina si ascolta per le strade di Lizzanello e Merine, nel Salento. Dagli altoparlanti dell’auto della polizia municipale il messaggio è il seguente: «Si invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico, nel rispetto delle norme anti-contagio e cioè con mascherina per proteggere bocca e naso e mantenendo la distanza di un metro. Gli anziani e i bambini non devono assolutamente uscire. I bambini non devono stare con i nonni. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre o tosse, deve rimanere a casa e non deve assolutamente recarsi in ospedale, ma deve avvisare telefonicamente il medico curante».



Ancora. «Chi proviene dalle zone rosse oppure sospetta di essere a rischio, è invitato a mettersi in quarantena fiduciaria per 14 giorni, lo stesso vale per i suoi componenti familiari». Intanto nelle scorse ore è stato attivato anche il servizio di spesa domiciliare, grazie alle associazioni Organizzazione europea di prevenzione e volontariato di protezione civile e La Rinascita che si sono rese disponibili a rendere il servizio di spesa domiciliare alle persone anziane che ne faranno richiesta. Questi i numeri e i riferimenti utili: Amaranto Franco cellulare 320/6805988, amministrazione cellulare 329/7439101, mail protcivlizzanello_vvf@yahoo.it; Caliandro Fabio cellulare 320/2954052, amministrazione telefono 0832/652511, mail caliandro.fabio@hotmail.it.

Ultimo aggiornamento: 18:16

