Coronavirus, altri sette casi sospetti nel Salento: portati in ambulanza a Galatina

Sette casi sospetti di coronavirus sono stati accompagnati all'ospedale di Galatina, nel Salento, in ambulanza in queste ore. Si tratta di persone che, sia per via dei sintomi dimostrati che per il dato epidemiologico (legato a contatti avuti con persone provenienti dalla zona rossa) potrebbero aver contratto il virus e per le quali, dunque, bisogna seguire le particolari procedure di diagnosi previste dalle autorità.Nelle tende predisposte all'esterno dell'ospedale saranno eseguiti i tamponi su queste persone, mentre a Galatina «per esigenze di somma urgenza» sono state richiamati al reparto di Malattie infettive tutti gli infermieri degli altri reparti.