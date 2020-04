Risale la curva dei contagi, 19 i decessi. Balzo del numero di guariti: ora sono 57

Ultimo aggiornamento: 19:11

La curva dei contagi risale ma aumenta il numero dei guariti: 57 in tutto. Il bollettino quotidiano della Regione Puglia , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, fissa a 1.136 i test per verificare l'infezione da Covid-19 coronavirus, di questisono positivi, così suddivisi:39 nella Provincia di Bari;5 nella Provincia Bat;27 nella Provincia di Brindisi;33 nella Provincia di Foggia;18 nella Provincia di Lecce;22 nella Provincia di Taranto;1 fuori regione.Sono invecei decessi registrati nella giornata di oggi, nello specificoin Provincia di Bari,in Provincia di Brindisi,in Provincia di Foggia ein Provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuatitest.Salgono ai pazienti guariti. Mentre il totale dei decessi èIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è dicosì divisi:655 nella Provincia di Bari;116 nella Provincia di Bat;191 nella Provincia di Brindisi;490 nella Provincia di Foggia;321 nella Provincia di Lecce;148 nella Provincia di Taranto;20 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.