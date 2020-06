Coronavirus, nessun nuovo contagio e un morto in provincia di Foggia: Taranto Covid free da 19 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun nuovo caso di coronavirus in Puglia e un morto, in provincia di Foggia : è questo il dato contenuto nel bollettino regionale sul coronavirus diramato dalla Regione Puglia e, in particolare, dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Una buona notizia, che arriva dopo un altrettanto buono bilancio di ieri, con un solo caso segnalato a Lecce dopo dieci giorni e con Taranto che raggiunge, con oggi, il traguardo di 19 giorni Covid-19 free.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 151.482 test, i pazienti guariti sono stati 3.628 e353 sono i casi attualmente positivi, in una curva calante che conferma il trend nazionale e lascia ben sperare per l'estate.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.516, così suddivisi:- 1.488 nella Provincia di Bari- 380 nella Provincia di Bat- 656 nella Provincia di Brindisi- 1.164 nella Provincia di Foggia;- 520 nella Provincia di Lecce;- 280 nella Provincia di Taranto;- 28 attribuiti a residenti fuori regione.Potete consultare il bollettino regionale a questo link: dRVpq