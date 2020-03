Coronavirus, gli avvocati: «Panico incontrollato, sospendete le udienze». Chiusi anche gli uffici dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la decisione del Governo di chiudere le scuole fino al prossimo 15 marzo, chiudono fino al 19 marzo e «per precauzione» anche gli uffici aperti al pubblico del comando dei vigili del fuoco di Lecce , mentre gli avvocati chiedono una sospensione delle udienze a titolo cautelativo, visto «il dilagare del panico, che è pericolo peggiore di qualsiasi contagio». Le misure puntano a contenere le possibilità di contagio da coronavirus , che conta in Puglia dieci casi accertati e 150 persone in isolamento nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.Il direttivo della Camera civile salentina chiede, infatti, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati «di intercedere presso le autorità competenti al fine di chiedere e ottenere, in via precauzionale, la sospensione immediata di tutte le udienze, ad eccezione di quelle indifferibili, e di tutti i termini che non possono essere rispettati per via telematica». Richiesta motivata - spiegano dalla Camera civile - «dalle condizioni di non dignità e di non decoro nello svolgimento delle udienze secondo le attuali linee guida della Procura generale e della Corte d'Appello e considerato il dilagare incontrollato del panico»