Coronavirus, altri due casi positivi nel Salento: due persone di Gagliano del Capo

Altri due casi di coronavirus nel Salento . Si tratta di due persone di Gagliano del Capo, che vanno ad aggiungersi ai tre contagiati di Copertino, all'artigiano di Aradeo risultato positivo dopo un viaggio di lavoro in Lombardia, alla moglie di lui - attualmente isolata nel proprio domicilio -, all'avvocato di Melendfugno e un paziente di Lecce. Tutte persone presentatesi all'ospedale di Galatina dove il personale medico ha effettuato i primi, decisivi controlli: in tutto, dunque, i contagiati nella provincia di Lecce sono 15.Alle 19 del 10 marzo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato che lungo tutto il territorio pugliese sono stati effettuati 74 test e, di questi,65 sono risultati negativi e 9 positivi. Una donna di 88 anni con patologie pregresse, già risultata positiva a Covid-19, è deceduta. Quanto ai nove casi positivi riscontrati nella giornata di martedì, 10 marzo, 4 sono in provincia di Bari; 1 in provincia Bat; 1 in provincia di Brindisi; 1 in provincia Foggia; 2 in provincia Lecce.A questi ultimi, se ne aggiungono altri due risultati positivi sempre nella provincia di Lecce e provenienti da Gagliano del Capo.