Puglia, contagi in regresso: in forte diminuzione gli attualmente positivi. Scende il numero dei pazienti trattati a domicilio. La mappa e i grafici

Si conferma in calo la curva dei contagi di coronavirus in Puglia. Ancora in discesa i dati comunicati dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: oggi, martedì 12 maggio 2020, sono stati registrati 1.755 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 10 casi. Dal punto di vista percentuale, i secondi migliori risultati di sempre in termini di incremento giornaliero (0,28%) e rapporto positivi/tamponi (0,68%). Lecce torna a quota zero, così come la Bat , mentre Brindisi Taranto ne conteggiano solo uno ciascuno, stavolta insieme con Foggia . Molto più alto il dato di Bari , con sette casi. In forte riduzione il numero degli attualmente positivi (-123) e in isolamento domicliare (-69). Scende anche il numero dei ricoverati. Ulteriore balzo dei guariti (+128).Questa la suddivisione territoriale:7 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;1 nella Provincia di Brindisi;1 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di Taranto.Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 81.497 test.Sono 1.460 i pazienti guariti.2.421 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.337 così divisi:1.427 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat;606 nella Provincia di Brindisi;1.117 nella Provincia di Foggia;505 nella Provincia di Lecce;272 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.