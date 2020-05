Puglia, virus in picchiata: appena 11 i nuovi casi. Ancora due i decessi, entrambi nel Leccese. Si svuotano le terapie intensive

Ultimo aggiornamento: 16:05

In picchiata il numero di contagi in Puglia : quelli registrati oggi sono appena 11, solo due i decessi (entrambi nel Salento). E' il bollettino giornaliero comunicato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Il risultato dei nuovi contagi tiene conto dei 1.073 test effettuati per verificare l'infezione da Covid-19 coronavirus . Incremento giornaliero e rapporto positivi/tamponi scendono ai livelli minimi della serie: 0,27% e 1,03%. Scendono i ricoverati, aumentano i guariti.Gli 11 nuovi casi sono così suddivisi:3 nella Provincia di Bari;2 nella Provincia Bat;1 nella Provincia di Brindisi;2 nella Provincia di Foggia;2 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Per un caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.Sono stati registrati due decessi, entrambi in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 66.443 test.Sono 765 i pazienti guariti.2.955 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.144 così divisi:1.322 nella Provincia di Bari;379 nella Provincia di Bat;582 nella Provincia di Brindisi;1.068 nella Provincia di Foggia;497 nella Provincia di Lecce;263 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.