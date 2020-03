Coronavirus, arriva “Music goes viral”: la musica inonda i social e arriva direttamente a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scendono in campo anche i musicisti classici per non fermare l’arte mentre si cerca di arginare la diffusione del c oronavirus . Si chiama “Musicgoesviral” l’iniziativa messa in campo dalla rivista Quinte Parallele, la prima stagione assoluta di “concerti social”. Da oggi fino a venerdì 3 aprile, alle 21, le pagine Instagram e Facebook del periodico si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico virtuale. Ricco il parterre dei musicisti che si esibiranno, fra i quali ci sono anche i salentini Francesco Libetta e Beatrice Rana. Ma non solo: hanno aderito Giovanni Sollima, Alexander Lonquich &Cristina Barbuti, Quartetto Henao, Orazio Sciortino, Roberto Prosseda, Alessandra Ammara, Enrico Bronzi, Luca Ciammarughi, Gabriele Pieranunzi e molti altri.«A causa del #Covid-19 stiamo attraversando un periodo di seria tensione collettiva – spiega il direttore Filippo Simonelli – che sta influendo profondamente sulla nostra vita quotidiana. E la musica, come gran parte delle iniziative sociali che popolano le nostre giornate, rischia di fermarsi davanti al propagarsi del virus. Visto che i teatri sono chiusi e i musicisti non hanno molto da fare, loro malgrado, abbiamo pensato di coinvolgerli in un progetto più ampio che per tutta la durata dell’ordinanza che di fatto impedisce le attività culturali, li porti al loro pubblico. Quindi, si esibiranno gratuitamente su un palcoscenico virtuale creato da Quinte Parallele con mini-concerti che variano da 15 a 30 minuti introdotte da una lezione, come nella nostra tradizione».Giorno per giorno, verrà svelato l’artista protagonista prima del concerto e non resterà che collegarsi ai canali social e godersi questi inediti appuntamenti con la bellezza. Bari , la libreria Spine bookstore ha deciso di pubblicare ogni giorno sui suoi canali social una selezione di dieci titoli, da qui gli utenti possono scegliere. La consegna sarà a domicilio a cura dei proprietari.