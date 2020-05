«Vacanze più sicure in agriturismo». Coldiretti pronta ad accogliere i turisti tra pranzi, orti e passeggiate nella natura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con la riapertura delle frontiere gli agriturismi sono pronti ad accogliere i 25 milioni di cittadini europei in viaggio durante l'estate anche in Puglia dove rappresentano i due terzi del totale degli stranieri in arrivo». Lo afferma Coldiretti Puglia.«Agriturismi e fattorie situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola, e con ampi spazi all'aperto sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche», sottolinea Filippo De Miccolis Angelini, presidente di Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti.«Dall'agri-campeggio all'agri-relax, dalla semplicità dell'accoglienza rurale ai pranzi con i prodotti dell'orto, alle passeggiate ritempranti nella natura - prosegue - sono alla base del gradimento in crescita dei turisti rispettoal paesaggio e all'enogastronomia. Il successo degli agriturismi pugliesi continua a ruotare attorno all'enogastronomia, con i cuochi contadini di Campagna amica che preparano piatti della tradizione con mirabile maestria».«Secondo il report regionale dell'assessorato al Turismo - aggiunge - nel 2019 sono stati 620 gli agriturismi che hanno accolto con 5.360 stanze e 13.251 posti letto i turisti italiani e stranieri. L'emergenza Coronavirus ha colpito un settore che sta registrando in Puglia una crescita a due cifre con il 16,5% di aumento del numero degli agriturismi in Puglia, con 850.000 presenze annue registrate nelle aziende agrituristiche pugliesi».