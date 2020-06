Covid, due nuovi casi in 24 ore, in provincia di Foggia e di Bari. Nessun decesso La mappa

Ultimo aggiornamento: 16:12

Due nuovi casi nelle ultime 24 ore su oltre mille test ma nessun decesso.Sono i dati del bollettino ufficiale della Regione Puglia stilati sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Nella giornata di oggi (21 giugno), sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 161.902 test.Sono 3765 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.527 così divisi:1.491 nella provincia di Bari380 nella Provincia di Bat659 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database)1.168 nella Provincia di Foggia;520 nella Provincia di Lecce;280 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.