Covid, oltre 2mila i tamponi in Puglia. Ma solo un nuovo caso. E il numero degli attualmente positivi scende ancora (733 in tutta la Regione) La mappa

Ultimo aggiornamento: 14:41

Un solo caso positivo nella provicia di Foggia , con le altre province che restano da giorni, in particolare Lecce, Brindisi e Taranto, civid-free. Un caso a fronte di un alto numero di tamponi effettuati che suparano i 2mila e tre decessi, mentre continua a scendere velocemente il numero degli attualmente positivi: 733 in tutta la regione.I numeri sono quelli ufficiali del bollettino regionale stilato quotidianamente sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi (7 giugno) in Puglia, sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e è risultato positivoin provincia di Foggia.Sono stati registrati: 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 131.931 test.Sono 3.253 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.511, così suddivisi:LEGGI ANCHE: Coronavirus, Sileri: «Siamo usciti dalla fase acuta, ora c'è quella della convivenza con il covid-19» 1.488 nella provincia di Bari (1 caso registrato nei giorni precedenti è stato eliminato dal database);380 nella provincia di Bat;653 nella provincia di Brindisi;1.162 nella provincia di Foggia;519 nella provincia di Lecce;281 nella provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione.