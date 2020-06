Puglia, tamponi a quota 2543, ma i nuovi contagi sono 4. Tre i positivi nel Salento tra Brindisi e Lecce, uno nel barese. Tre i decessi La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a salire il numero dei tamponi che nella giornata di oggi è di oltre 2500, ma i nuovi casi positivi sono appena 4. E dopo cinque giorni di Covid -free anche Brindisi Lecce segnano nuovi contagi: 1 nella provincia di Brindisi e due in quella di Lecce. Il quarto nuovo caso si registra invece nella provincia di Bari. Tre i decessi regsitrati: due in provincia di bari e uno in provincia di taranto. E scendono sotto quota mille i pazienti positivi.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi (4 giugno), sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati, così suddivisi:1 in provincia di Bari;1 in provincia di Brindisi;2 in provincia di Lecce.Sono stati registrati: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 125.049 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.503 così divisi:1.488 nella Provincia di Bari380 nella Provincia di Bat651 nella Provincia di Brindisi1.157 nella Provincia di Foggia;517 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.