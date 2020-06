Puglia, tamponi sotto quota mille, ma solo 4 nuovi casi. La provincia di Lecce ancora Covid-free. Due i decessi La mappa

Ultimo aggiornamento: 14:16

Scendono sotto a quota mille i tamponi quotidiani, ma i nuovi casi registrati restano fermi a quattro, di cui tre nella provincia di Bari e uno nella provincia di Foggia. La Provincia di Lecce continua a registrare zero casi e ormai da giorni sembra essere diventata covid-free. Mentre due sono i decessi.Scende anche il numero degli attualmente positivi che non raggiunge i duemila fermando a 1155 casi in tutta la Regione.I numeri sono quelli del bollettino regionale stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: oggi (1 giugno 2020) in Puglia sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi, così suddivisi:3 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia di Bat;0 nella Provincia di Brindisi;1 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto;Sono stati registrati: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 119.650 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498 così divisi:1.486 nella Provincia di Bari380 nella Provincia di Bat651 nella Provincia di Brindisi1.156 nella Provincia di Foggia;515 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.