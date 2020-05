Covid, sale il numero dei tamponi, ma i casi si fermano a 10, tutti in provincia di Foggia. Lecce nuovamente a quota zero. Un decesso nel brindisino La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:33

Triste primato per la provincia di Foggia : i dieci nuovi casi di Covid , registrati nella giornata di oggi, sono tutti nel Foggiano a fronte di oltre 2600 tamponi effettuati. Zero i casi registrati nelle altre province pugliesi, con quella di Lecce che ancora una volta registra un dato negativo. Uno il decesso registrato in provincia di Brindisi.I numeri sono quelli del bollettino regionale stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi (27 maggio) in Puglia, sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi, così suddivisi:0 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia di Bat;0 nella Provincia di Brindisi;10 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce 0 nella Provincia di Taranto.E’ stato registratoin provincia di Brindisi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 109.499 test.sono i casii.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.479 così divisi:1.473 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database);383 nella Provincia di Bat;651 nella Provincia di Brindisi;1.152 nella Provincia di Foggia;511 nella Provincia di Lecce;280 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.