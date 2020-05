Covid, undici nuovi casi positivi e quattro decessi. E i guariti "vincono" sugli attualmente positivi La mappa

Ultimo aggiornamento: 14:55

Indici nuovi casi, che si registrano nelle sole province di Bari Taranto - e 4 decessi, tre nella Bat e uno a Foggia. Mentre resta ancora superiore il numero dei guariti rispetto a quello delgi attualmente positivi-Sono i numeri del bollettino epidemiologico della regione Puglia stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi (25 maggio) sono stati registrati 1.091 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:9 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;0 nella Provincia di Brindisi;0 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di TarantoSono stati registratidecessi: 3 nella provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 104.670 test.Sonoi pazienti guariti.sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.467 così divisi:1.474 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat;650 nella Provincia di Brindisi (due casi sono stati eliminati dal database);1.142 nella Provincia di Foggia;511 nella Provincia di Lecce;280 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.