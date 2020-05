Puglia, la prima volta senza decessi da covid. Sono 30 i nuovi casi positivi, zero casi in provincia di Lecce e Taranto La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a salire il numero dei nuovi casi positivi da coronavirus in Puglia. Ma la buona notizia è che per la prima volta dall'inizio della pandemia non sono registrati decessi in tutta la Regione.I numeri del bollettino della Regione Puglia, stilato in base alle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi (sabato 9 maggio) in Puglia, sono stati registrati 1919 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:20 nella Provincia di Bari;1 nella Provincia Bat;4 nella Provincia di Brindisi;5 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 76.643 test.Sono 1.114 i pazienti guariti.sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.286 così divisi:1.391 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat;604 nella Provincia di Brindisi;1.108 nella Provincia di Foggia;503 nella Provincia di Lecce;270 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.