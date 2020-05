Puglia, i contagi restano al minimo. Scende il numero totale dei positivi (-37), balzo dei guariti (+57). Zero decessi nel brindisino La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:59

Contagi al minimo sebbene con un lievissimo aumento dei nuovi casi - 26 - rispetto al numero dei tamponi effettuati: 1816, con un incremento giornaliero dello 0,62% e il rapporto positivi/tamponi pari all'1,43%. Una variazione tuttavia insignificante. Dato positivo invece è il calo sul numero degli attualmente positivi che da 2.939 passano a 2.903 (-36 su ieri). E si registra un balzo dei guariti, che sfondano quota 800 e sono ora 855 (+57 rispetto al dato registrato sempre ieri). Da segnalare piuttosto che scendono i valori relativi ai casi in isolamento e ai pazienti ricoverati. Continua a ridursi anche il dato dei pazienti in terapia intensiva, ora pari all'1,5%.I numeri sono quelli del bollettino della Regione Puglia sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: nella giornata di oggi - 6 maggio - sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:4 nella Provincia di Bari 1 nella Provincia Bat;7 nella Provincia di Brindisi 9 nella Provincia di Foggia;2 nella Provincia di Lecce 3 nella Provincia di Taranto.Sono stati registratidecessi: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di TarantoDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 70.944 test.Sonoi pazienti guariti.sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.196 così divisi:1.333 nella Provincia di Bari;380 nella Provincia di Bat;597 nella Provincia di Brindisi;1.088 nella Provincia di Foggia;500 nella Provincia di Lecce;268 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.