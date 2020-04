Puglia, la curva resta ai minimi: 22 i nuovi casi, ma solo due decessi. Zero contagi a Brindisi e Taranto. La mappa dei Comuni

Ultimo aggiornamento: 18:07

Scende ancora la curva dell'epidemia e resatno positivi di dati registrati dal bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia in Puglia. Ventidue i nuovi casi positivi su 1520 test effettuati ed un incremento giornaliero dello 0,56%. E' dell'1,45%, invece il rapporto tra tamponi e numero di positivi. I numeri come sempre sono quelli del bollettino della Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, secondo cui nella giornata di oggi, 28 aprile, sono stati registrati 1.520 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:0 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia Bat;0 nella Provincia di Brindisi;15 nella Provincia di Foggia;4 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Sono stati registratidecessi: 2 in provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 58.496 test.Sonoi pazienti guariti.Sono invece 2919 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.980 così divisi:1.285 nella Provincia di Bari;371 nella Provincia di Bat;554 nella Provincia di Brindisi;1.004 nella Provincia di Foggia;480 nella Provincia di Lecce;255 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.