Puglia, stabile la curva dei contagi, registrati nuovi 55 casi. E sale il numero dei guariti: 459 La mappa

Stabile la curva dei contagi in Puglia. Con un dato positivo per il Salento: dal 1 aprile nella Provincia di Lecce si registrano zero contagi per la seconda volta in due settimane. I numeri del bollettino della Regione Puglia , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, registranotest per l'infezione da Covid-19 coronavirus connuovi casi positivi, così suddivisi:19 nella Provincia di Bari;3 nella Provincia Bat;4 nella Provincia di Brindisi;28 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di Taranto.3 casi registrati ieri nella provincia di Bari e 1 nella provincia di Brindisi sono stati attribuiti oggi.Sono stati registratidecessi (questo dato aggrega decessi anche avvenuti nei giorni scorsi, ma registrati oggi nel sistema): 5 in provincia di Bari, 11 in provincia Bat (somma di decessi anche dei giorni scorsi), 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 45.984 test. Sonoi pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.622 così divisi:1.160 nella Provincia di Bari;338 nella Provincia di Bat;505 nella Provincia di Brindisi;896 nella Provincia di Foggia;452 nella Provincia di Lecce;244 nella Provincia di Taranto;26 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.