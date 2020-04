Puglia, sale il numero dei tamponi e diminuiscono i positivi: su 2100 test solo 69 contagi. Otto decessi e 364 i guariti (+30 rispetto a ieri) La mappa

Ultimo aggiornamento: 17:00

Cresce il numero dei tamponi in Puglia e diminuiscono i positivi. Su 2120 test effettuati solo 69 sono risultati positivi pari al 3,25%, il dato migliore nel rapporto tra nuovi positivi/tamponi giornalieri che pe rla prima volta superano i 2mila test in un giorno. E si registra anche un incremento dei nuovi positivi - 69 - sul totale dei contagi pari oggi a 3.327, per una percentuale del 2,12%, mentre salgono a 364 i guariti, +30 rispetto a ieri.I dati contenuti nel bollettino della Regione Puglia di oggi (17 aprile) sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che in Puglia, sono stati registrati 2.120 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:21 nella Provincia di Bari 3 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi 27 nella Provincia di Foggia;7 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di TarantoSono stati registrati oggidecessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 38.278 test.Sonoi pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.327 così divisi:1.050 nella Provincia di Bari;333 nella Provincia di Bat;439 nella Provincia di Brindisi;807 nella Provincia di Foggia;434 nella Provincia di Lecce;235 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.