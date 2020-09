Covid in Puglia, balzo dei positivi: 103 i nuovi casi, nove nel Salento. Allarme a Bari e nel Foggiano

Ultimo aggiornamento: 17:05

Balzo in avanti dei positivi, a fronte di un numero elevato di campioni analizzati. L'ultimo bollettino Covid della regione Puglia porta il numero dei contagiati di giornata oltre quota cento - per la precisione, 103 -, risultato di 4.571 test analizzati. Rispetto a ieri, numeri decisamente in aumento (erano 76 casi positivi a fronte di 4.677 test eseguiti). I nuovi casi positivi sono così ripartiti: 51 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi ; 11 in provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce , 4 in provincia di Taranto , 2 fuori regione. Un decesso, in provincia di Bari. (qui il report completo) Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 360.787 test.4.252 sono i pazienti guariti.1.863 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.689, così suddivisi:2.572 nella Provincia di Bari;536 nella Provincia di Bat;745 nella Provincia di Brindisi;1.577 nella Provincia di Foggia;732 nella Provincia di Lecce;474 nella Provincia di Taranto;52 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.LE DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASL:Dichiarazione del Dg Asl, Antonio Sanguedolce: “Il Dipartimento di Prevenzione oggi ha rilevato 51 nuovi contagi. Le positività riguardano 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dall’Australia e 19 casi sui quali sono in corso accertamenti epidemiologici”.Dichiarazione del Dg AslGiuseppe Pasqualone: “Dei quattro positivi in provincia di Brindisi, due sono contatti stretti di un caso di altra Asl, uno è un cittadino straniero rientrato dalla Romania e l'ultimo riguarda una persona che si è sottoposta a tampone perché aveva manifestato sintomi collegabili al Covid”.Dichiarazione del Dg Asl, Alessandro Delle Donne: “11 sono i casi registrati oggi nella Bat. Su 8 sono in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di Prevenzione, mentre 3 casi sono riconducibili a un solo caso positivo registrato nei giorni scorsi”.Dichiarazione del Dg della Asl, Vito Piazzolla: “I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia sono 22. Si tratta di:10 persone sintomatiche; 9 contatti stretti di casi già noti; 3 persone individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero. Tutti sono stati presi in carico dal Servizio di Igiene aziendale che sta effettuando le relative indagini epidemiologiche”.Dichiarazione del Dg Asl, Rodolfo Rollo: “La Asl di Lecce registra oggi 9 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 hanno contratto l’infezione fuori regione, uno è un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche, 2 sono casi noti relativi al mese di agosto inseriti oggi nel sistema di sorveglianza nazionale”.Dichiarazione Dg Asl, Stefano Rossi: “Dei 4 casi di Covid rilevati nella provincia di Taranto, 2 riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza, gli altri 2 riguardano giovani sottoposti a test”.