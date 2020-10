Più tamponi, più casi positivi: 106 in Puglia. Quattro i decessi. Si abbassa l'età dei contagiati. I medici: test rapidi a scuola

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano i tamponi, aumentano i nuovi casi di positività al Covid in Puglia . Il bollettino di oggi parla dicasi positivi a fronte ditest (ieri erano stati 83, ma con 1.417 tamponi). Questa la divisione territoriale: 30 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 26 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto. Cresce anche il numero di decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce ( qui il bollettino integrale ).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 430.702 test. Sono 4.829 i pazienti guariti (+ 67 rispetto a ieri) e 2.991 i casi attualmente positivi (+ 35), dei quali 265 ricoverati (+12) e 2726 a domicilio (+23). Degli attuali positivi, lo 0,7% si trova nelle terapie intensive e l'8,2% negli altri reparti. Si osserva un abbassamento dell'età dei contagiati: il 7,1% sono persone dagli 0 ai 18 anni; il 42,2% dai 19 ai 50 anni; il 31,2% tra i 51 e i 70 anni; il 19,4% oltre i 70 anni.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.423, così suddivisi:3.357 nella Provincia di Bari;777 nella Provincia di Bat;783 nella Provincia di Brindisi;2.014 nella Provincia di Foggia;829 nella Provincia di Lecce;599 nella Provincia di Taranto;62 attribuiti a residenti fuori regione;2 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.LA RICHIESTA DEI MEDICI: TAMPONI RAPIDI A SCUOLA​«Vogliamo proporre alla Regione Puglia l'impiego in ambito scolastico dei tamponi immunologici, i cosiddetti tamponi rapidi. Si tratta di test approvati dall'Iss, che consentono di ottenere una risposta sicura in pochi minuti. Potrebbero somministrarli i medici scolastici, consentendo ai singoli studenti di non saltare giorni di scuola e ai dirigenti scolastici di avere risposte immediate per l'isolamento di eventuali cluster», la proposta è di Filippo Anelli, confermato presidente dell'Ordine dei medici pugliese dopo le elezioni delle cariche del nuovo consiglio direttivo. Il presidente Anelli ha focalizzato il suo discorso di apertura sulla necessità di passare ad una fase operativa di confronto con la Regione e di dare attuazione al protocollo d'intesa firmato un mese fa.«Al primo posto sul tavolo di confronto - ha detto - devono esserci tutti i nodi legati al contenimento della pandemia di Covid-19. Occorre ampliare l'offerta del vaccino antinfluenzale, oltre che negli studi dei medici di medicina generale anche negli ambulatori specialistici e di guardia medica. Inoltre, in previsione di una malaugurata crescita dei dati di contagio, occorre fare una verifica delle scorte di Dpi e delle modalità di distribuzione di tutti i presidi, per rassicurare tutti gli operatori sanitari e metterli nelle condizioni di poter portare avanti con serenità e in sicurezza il proprio lavoro, che abbiamo visto essere fondamentale ai fini del contenimento dell'epidemia», conclude.