Covid, aumento in Puglia: 108 i nuovi casi. Focolaio in un'altra Rsa: 8 positivi, tampone per 80 persone

Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Positivi in aumento, a fronte di un uguale numero di tamponi. Il bollettino odierno della Regione Puglia sul Covid parla infatti dicasi positivi a fonte ditest per l'infezione da Covid-19 coronavirus (ieri erano stati nell'ordine 84 e 3.773). Nello specifico, i nuovi casi sono così ripartiti: 40 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 43 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un solo decesso, nella Bat. Preoccupa un focolaio in un'altra Rsa, questa volta nel Foggiano: 8 i positivi, tamponi per tutti, tra ospiti e dipendenti, per un totale di 80 persone ( qui il report dettagliato ).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 372.288 test.4.278 sono i pazienti guariti.2.088 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.944, così suddivisi:2.680 nella Provincia di Bari;563 nella Provincia di Bat;756 nella Provincia di Brindisi;1.649 nella Provincia di Foggia;749 nella Provincia di Lecce;493 nella Provincia di Taranto;53 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.DICHIARAZIONI DEI DG DELLE ASLDichiarazione del Dg Asl, Antonio Sanguedolce: “Il Dipartimento di Prevenzione oggi ha registrato 40 nuovi contagi. La positività al Sars-Cov 2 riguarda in particolare 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza epidemiologica, mentre per i restanti 9 casi sono in corso i necessari accertamenti”.Dichiarazione del Dg Asl, Giuseppe Pasqualone: “In provincia di Brindisi il Dipartimento di prevenzione ha individuato, attraverso l'attività di contact tracing, tre persone positive, collegate a casi già noti”.Dichiarazione del Dg Asl, Alessandro Delle Donne: “12 i casi registrati oggi nella Provincia Bat. Si tratta di contatti stretti di altri casi positivi registrati nei giorni scorsi e solo in 3 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di prevenzione”.Dichiarazione del Dg della Asl, Vito Piazzolla: “Sono 43 le nuove positività al COVID 19 registrate in data odierna in provincia di Foggia. Di queste: 31 sono contatti di casi già noti; 8 sono persone sintomatiche, 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale. La ASLFoggia sta monitorando costantemente la situazione di una residenza per anziani dove, al momento, sono stati registrati 8 casi positivi al COVID 19. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo all'interno della struttura. Il servizio di Igiene sta ricostruendo la catena dei contatti. Oggi pomeriggio saranno sottoposti al tampone i restanti ospiti e tutto il personale per un totale di 80 persone. La rete anti COVID della ASL Foggia è attiva anche con le USCA, per l'assistenza a domicilio dei pazienti positivi, e con l'unità del Servizio di "Malattie dell'Apparato Respiratorio" qualora ve ne fosse la necessità”.Dichiarazione del Dg Asl, Rodolfo Rollo: “Sono 6 i casi registrati oggi dalla Asl Lecce: 4 sono contatti stretti di casi già noti, uno è un residente rientrato dalla Sardegna, l’altro un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche del nostro Dipartimento di prevenzione”.Dichiarazione Dg Asl, Stefano Rossi: “Due dei tre casi di Covid rilevati in provincia di Taranto sono da attribuirsi a contatti stretti di casi di positività; invece, una donna negativa in precedenza al primo tampone si è positivizzata ed è ricoverata presso il reparto infettivi del Moscati, anche a seguito delle patologie pregresse”.