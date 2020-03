Coronavirus, Alitalia cancella 14 voli su Roma e Milano. Sospeso il Bari Istanbul

Alitalia ha cancellato alcuni voli giornalieri rivedendo i proprio collegamenti giornalieri da Bari e Brindisi per Roma Fiumicino e Milano Linate. Si tratta, ad oggi, di una riduzione complessiva di 18 voli nei due scali e per i due scali, quello romano e quello lombardo dovuti al calo di prenotazioni.Sulla tratta Brindisi Roma, si passa da 8 a 6 collegamenti giornalieri; sulla tratta Brindisi-Milano Linate, da 14 a 8; sul Bari-Roma, da 12 si passa a 8 e sul Bari-Milano, i voli passano da 6 a 4.

Stop anche ai voli Bari Istanbul. La Turkish Airlines ha annunciato di aver temporaneamente cancellato tutti i voli per l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus a partire dal 1 marzo. In un comunicato, la compagnia di bandiera ha dichiarato che il divieto di volo avrebbe avuto effetto immediato. La decisione è giunta dopo la direttiva del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, Usa, che raccomanda ai viaggiatori di evitare qualsiasi viaggio non necessario in Italia. Una misura che per i 2 marzo interesserà, in Puglia, il volo programmato per il 2 marzo e diretto ad Istanbul.

La Turchia si aggiunge alla serie di altre compagnie che hanno già sospeso i collegamenti con l'Italia come le compagnie statunitensi American Airlines e Delta Airline che hanno cancellato i voli da e per Milano.