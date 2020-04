Una pasquetta nella sede storica di Acquedotto Pugliese. Virtual tour nel palazzo di via Cognetti e un challenge sull'importanza dell'acqua

Una "gita fuori porta" ma restando comodamente in casa. Acquedotto pugliese apre le porte della sede dello storico palazzo di via Cognetti, a Bari, con le sue raffinate architetture e le sue splendide decorazioni, ideate da Cambellotti e ispirate al fascinoso mondo dell’acqua.

E’ la proposta di Acquedotto Pugliese per questi giorni di quarantena, in linea con l’iniziativa delle più prestigiose istituzioni culturali - dai musei ai palazzi, dalle gallerie private ai parchi archeologici - impegnate nel rendere fruibile, anche a distanza, il proprio patrimonio storico e artistico a tutti gli appassionati.

Un patrimonio storico a portata di click che consente un realistico e suggestivo virtual tour quasi fosse una gita “fuori porta” nella giornata di pasquetta - che consente a chi accede al portale dell’azienda idrica pugliese di girare in lungo e in largo tra sale, corridoi e ambienti di rappresentanza del palazzo, e di apprezzarne “da vicino” la bellezza, l’eleganza e lo stile assolutamente originale.

LA STORIA DEL PALAZZO

Realizzato nel 1924 su progetto dell’ingegnere Brunetta, la sede dell’Acquedotto è un monumento alla grande epopea della conquista dell’acqua in una terra, come la Puglia, da sempre in lotta con la scarsità di risorse idriche.

Una storia, raccontata con simbolica efficacia e dovizia di particolari dal genio di Duilio Cambellotti, artista tra i più fecondi e incisivi della prima metà del Novecento, attraverso una ricca galleria di dipinti murali, sculture, mobili ed altri oggetti decorativi. Un patrimonio artistico, tra i più cospicui non solo in Puglia ma in tutto il Paese.

L’imponente e luminoso ingresso di via Cognetti, incorniciato dalle solide colonne e dal pregevole soffitto ligneo, la sala del consiglio con le vivide decorazioni murali; il museo con le scrivanie, i tavoli da disegno, le sedie, gli scaffali, tutti riccamente adornati con simboli tratti dal mondo dell’acqua, compresi gli scaloni, i corridoi e le vetrate sono pronti, oggi, ad “accogliere” il moderno viaggiatore telematico e a condurlo in un viaggio alla scoperta di un mondo, quello del Palazzo dell’Acqua, tra i più interessanti e singolari.



IL CHALLENGE "GIOCHI D'ACQUA"

Si chiama invece "Giochi d'acqua" il challenge lanciato sempre da Aqp per trascorrere del tempo divertendosi in questi giorni di quarantena.

In nome della tradizione Aqp invita a portare in tavola le uova - simbolo della Resurrezione - sode e poi colorate con le tinte e le forme dell'acqua. Un simpatico gioco, riservato in particolare ai bambini, da realizzare grazie alla prima challenge di Giochi d’acqua, la nuova campagna di sensibilizzazione al valore dell’acqua, lanciata dai profili social di Acquedotto Pugliese.

Un challenge che avvia una nuova modalità di comunicazione introdotta da Aqp, attraverso uno storytelling costruito sui valori della naturalità e autenticità dell’acqua, con uno stile diretto e moderno, attraverso un visual illustrativo dai contenuti coinvolgenti, condivisibili e “virali.” L’iniziativa rivolta a promuovere consapevolezza sul ruolo e sull’utilizzo della risorsa idrica, mira al coinvolgimento di un'ampia platea di cittadini: i bambini in età scolare, gli adolescenti e gli adulti.

L’invito, dunque, è a partecipare alla prima sfida di “Giochi d’Acqua” e a condividere le creazioni taggando @acquedottopugliese. Gli hashtag ufficiali sono: #giochidacqua #aqp #iorestoacasa.

