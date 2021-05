Coprifuoco, in arrivo misure meno restrittive dal governo: pressing dai sindaci pugliesi per la stagione estiva

L’orientamento è di fatto tracciato. Il coprifuoco sarà accorciato, a breve si capirà se dalle 23 o da mezzanotte rispetto all’attuale orario delle 22. Per il momento non verrà abolito, si terrà un cuscinetto per evitare anche una sorta di ulteriore ammorbidimento psicologico sui comportamenti. Ma, tra rigoristi e “aperturisti”, sembra ormai assodato che la misura non può tenere in prospettiva dell’estate: oggi dovrebbe tenersi la cabina di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati