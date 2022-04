Da Coop le uova di Pasqua per i bambini ucraini ospiti in Puglia

Uova di cioccolato per i bambini ucraini ospiti in Puglia. Il "regalo" per rendere più dolce la Pasqua, in un momento per loro particolarmente difficile, arriva da Coop Alleanza 3.0.

Cioccolato al latte o fondente? Corsa all'acquisto dell'uovo di Pasqua. Ecco i più venduti

Il colosso dei supermercati ha deciso di donare 2.500 uova di cioccolato per i bambini e le bambine accolti dai centri e dalle associazioni di accoglienza, in particolare per quelli arrivati in Italia fuggendo dalla guerra. Le uova vengono infatti distribuite attraverso i 51 consigli di zona di Coop Alleanza 3.0. dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia a centri ed associazioni del territorio che di accoglienza si occupano.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Salmonella nel cioccolato Kinder, scoperta la causa: cosa è... L'ALLARME Salmonella da cioccolato, si espande il focolaio ma le uova di Pasqua... ITALIA Uova di Pasqua 2022: ecco i più venduti ATTUALITà Cioccolato al latte o fondente? Corsa all'acquisto dell'uovo... REGIONE Pasqua e primavera: le 100 migliori ricette nel libro in vendita con...

Pasqua e primavera: le 100 migliori ricette nel libro in vendita con Quotidiano dedicato alla tradizione gastronomica di Puglia

Un gesto che si unisce alla campagna di raccolta fondo #Coopforucraina partita ad inizio marzo per sostenere le iniziative in Ucraina dell'alto commissariato dell'Onu per i rifugiati e, dallo scorso 5 aprile, anche le attività di chi accoglie in Italia.