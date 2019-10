Contrasto al caporalato: in Puglia 51 arresti dall'inzio dell'anno

Operazione di contrasto al caporalato in Puglia. I carabinieri hanno arrestato 51 persone tra Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi. Il dettaglio nelle varie province dall'inzio dell'anno è stato fornito in conferenza stampa dal Comandante della Legione, Gen. B. Alfonso Manzo, i Comandanti Provinciali di Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi ed il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

In provincia di Taranto sono stati eseguiti 33 arresti e 40 denunce, per sanzioni da oltre 1 milione e 500mila euro. A seguire le province di Brindisi (4 arresti, 46 denunce), Lecce (3 arresti e 31 denunce) e Foggia (2 arresti e 39 denunce). © RIPRODUZIONE RISERVATA