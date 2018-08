© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Giuseppe Conte lo aveva promesso da Washington a colloquio con Donald Trump, soltanto lunedì e pur spiegando che «il gasdotto Tap è opera strategica»: «Incontrerò i sindaci e le comunità locali». E la convocazione non si è fatta attendere: il confronto si terrà oggi dalle 18 a palazzo Chigi. Lo staff del premier ha contattato ieri il sindaco di Melendugno Marco Potì: oltre che dal primo cittadino, la delegazione in partenza per Roma è formata dal vicesindaco e da consulenti legali e tecnici del Comune.«Conte - spiega Potì - ascolterà le motivazioni della nostra opposizione all'opera. Ma anche noi con molta attenzione ascolteremo qual è la posizione del governo, visto che lunedì tutto era limitato a una battuta telegrafica del premier». Aggiunge il sindaco di Melendugno: «Per prima cosa vorrei ringraziare il presidente del Consiglio: a meno di due mesi dalla sua nomina ha ritenuto necessario e urgente incontrare le comunità salentine, a differenza dei suoi predecessori. A Conte chiederemo di essere l'avvocato anche di questa parte di Italia che cerca di difendere il proprio mare».